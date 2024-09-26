Победителя определила серия пенальти. Сампдория выиграла в дерби

Вечером 25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Дженоа» и «Сампдорией».

Игра прошла на «Стадио Луиджи Феррарис».

На 9-й минуте форвард «Дженоа» Андреа Пинамонти открыл счет для хозяев. На 83-й минуте 33-летний нападающий гостей Фабио Борини, вышедший на замену на 76-й минуте, сравнял счет. На 90+2 минуте Романьоли досрочно закончил игру, получив красную карточку.

В основное время победителя не определили, и игра перешла в серию пенальти. Нереализованный 7-й удар Дзаноли погубил «Дженоа».

Кубок Италии. 1/16 финала. 25 сентября.

Дженоа – Сампдория – 1:1 (пен 5:6)

Голы: Пинамонти, 9 – Борини, 83

Дженоа: Леали, Вольякко, Бани, Васкес, Сабелли, (Дзаноли, 54), Фрэндруп, Бадель, (Бохинен, 79), Торсбю, Мартин, (Маттурро, 54), Пинамонти, (Анкее, 79), Витинья, (Миретти) , 65)

Сампдория: Сильвестри, Вуликич, Романьоли, Берешинский, Иоанну, (Баррека, 63), Мейленстен, Виера, (Секулов, 76), Акинсамиро, (Бенедетти, 63), Депаоли, Кода, (Тутино, 63) Борини, 76)

Предупреждения: Бадель, 36, Витинья, 48, Бани, 56, Васкес, 70 – Ла Гумина, Иоанну, 36, Депаоли, 42, Вьера, 64, Бенедетти, 71, Мейленстем, 82, Романьоли, 90+2

Удаление: Романьоли, 90+2