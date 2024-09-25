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Кубок Италии
Удинезе
25.09.2024 19:30 – FT 3 : 1
Салернитана
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Кубок Италии
25 сентября 2024, 22:30 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:53
80
0

2 пенальти и удаление. Удинезе одолело Салернитану в Кубке Италии

Матч закончился со счетом 3:1

25 сентября 2024, 22:30 | Обновлено 25 сентября 2024, 22:53
80
0
2 пенальти и удаление. Удинезе одолело Салернитану в Кубке Италии
ФК Удинезе. Удинезе - Салернитана

Вечером 25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Салернитаной».

Игра прошла на «Стадио Фриули», Удине.

Бийол из «Удинезе» открыл счет на 20-й минуте матча. Нападающий «Салернитаны» Сими ответил забитым голом через 5 минут. К концу первого тайма нападающий хозяев Лукка с пенальти вывел свою команду вперед. На 47-й минуте Эккеленкамп из Удинезе поставил точку в матче.

«Салернитана» имела шанс забить с пенальти на 84-й минуте, однако Торрегросса не справился с 11-метровым. На 90+8 минуте полузащитник гостей заработал прямую красную карточку.

Кубок Италии. 1/16 финала. 25 сентября

Удинезе – Салернитана – 3:1

Голы: Бийол, 20, Лукка (пен), 44, Эккеленкамп, 47 – Сими, 25

Удаление: Маджоре, 90+8

События матча

90’ +7
Джулио Маджоре (Салернитана) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Юрген Эккеленкамп (Удинезе).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Салернитана).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Удинезе).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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