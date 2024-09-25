2 пенальти и удаление. Удинезе одолело Салернитану в Кубке Италии

Вечером 25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Удинезе» и «Салернитаной».

Игра прошла на «Стадио Фриули», Удине.

Бийол из «Удинезе» открыл счет на 20-й минуте матча. Нападающий «Салернитаны» Сими ответил забитым голом через 5 минут. К концу первого тайма нападающий хозяев Лукка с пенальти вывел свою команду вперед. На 47-й минуте Эккеленкамп из Удинезе поставил точку в матче.

«Салернитана» имела шанс забить с пенальти на 84-й минуте, однако Торрегросса не справился с 11-метровым. На 90+8 минуте полузащитник гостей заработал прямую красную карточку.

Кубок Италии. 1/16 финала. 25 сентября

Удинезе – Салернитана – 3:1

Голы: Бийол, 20, Лукка (пен), 44, Эккеленкамп, 47 – Сими, 25

Удаление: Маджоре, 90+8