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  4. Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
25 сентября 2024, 20:05 |
172
0

Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги 2024/25

25 сентября 2024, 20:05 |
172
0
Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Жирона

25 сентября проходит матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 25 сентября

Жирона – Райо Вальекано – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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