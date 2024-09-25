Жирона – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Ла Лиги 2024/25
25 сентября проходит матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.
Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 25 сентября
Жирона – Райо Вальекано – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
34-летний польский голкипер подпишет контракт с испанским грандом на 1 год
Тайсон – о взаимоотношениях с украинцем после боя в мае этого года