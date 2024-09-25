25 сентября проходит матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 7-й тур, 25 сентября

Жирона – Райо Вальекано – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Жирона – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция