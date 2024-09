ATP официально подтвердила квалификацию Алькараса на Итоговый турнир

Третья ракетка мира Карлос Алькарас официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP, хотя об этом было известно уже после US Open.

Алькарас в третий раз подряд прошел квалификацию на ATP Finals, но в 2022-м не смог выступить на турнире из-за травмы. В прошлом году он проиграл в полуфинале будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Ранее участие в ATP Finals гарантировал себе лидер рейтинга ATP Янник Синнер, а также Александр Зверев.

ATP Finals в этом году пройдет в Турине с 10 по 17 ноября.

Carlos is BACK 💪@carlosalcaraz has booked his spot at the 2024 #NittoATPFinals alongside Sinner and Zverev in Turin! pic.twitter.com/s4pp9CgkmC