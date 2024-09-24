Кубок английской лиги24 сентября 2024, 20:48 |
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Сыграет ли наконец Мудрик? Известен состав Челси на игру Кубка Карабао
Украинец начнет матч с первых минут
24 сентября 2024, 20:48 |
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Во вторник, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Стал известен стартовый состав «Челси» на этот матч. С первых минут сыграет украинец Михаил Мудрик. Украинец сыграл только 17 минут в последних трех матчах за «пенсионеров».
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
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