Хуже только у двух. Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ

Завтра, 25 сентября, стартует основной этап Лиги Европы 2024/25. В этом еврокубке Украину будет представлять лишь один клуб – «Динамо» Киев, которое уже завтра сыграет с «Лицио».

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы команд на победу в турнире и выход в различные стадии соревнований после основного этапа.

У киевского «Динамо», вместе с «Ференцварошем» и «Лудогором», наименьшие шансы на триумф в Лиге Европы – 0,1%.

Аналитики Opta мало верят и в то, что киевляне смогут далеко продвинуться в плей-офф ЛЕ – шансы на выход в 1/16 составляют 23.1%, на четвертьфинал – 7.3%, полуфинал – 2%, и финал – 0.5%.

Наибольшие шансы на победу в Лиге Европы 2024/25 у «Порту» – 17.8%, «Атлетика» – 10.9% и «Славии» – 9.6%.



Шансы команд Лиги Европы от Opta: