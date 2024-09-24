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Лига Европы
24 сентября 2024, 19:07 | Обновлено 24 сентября 2024, 19:17
1306
2

Хуже только у двух. Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ

Статистический портал Opta считает, что больше всего шансов на триумф у «Порту»

24 сентября 2024, 19:07 | Обновлено 24 сентября 2024, 19:17
1306
2
Хуже только у двух. Суперкомпьютер спрогнозировал шансы Динамо в ЛЕ
ФК Динамо

Завтра, 25 сентября, стартует основной этап Лиги Европы 2024/25. В этом еврокубке Украину будет представлять лишь один клуб – «Динамо» Киев, которое уже завтра сыграет с «Лицио».

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы команд на победу в турнире и выход в различные стадии соревнований после основного этапа.

У киевского «Динамо», вместе с «Ференцварошем» и «Лудогором», наименьшие шансы на триумф в Лиге Европы – 0,1%.

Аналитики Opta мало верят и в то, что киевляне смогут далеко продвинуться в плей-офф ЛЕ – шансы на выход в 1/16 составляют 23.1%, на четвертьфинал – 7.3%, полуфинал – 2%, и финал – 0.5%.

Наибольшие шансы на победу в Лиге Европы 2024/25 у «Порту» – 17.8%, «Атлетика» – 10.9% и «Славии» – 9.6%.

Шансы команд Лиги Европы от Opta:

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Ференцварош Лудогорец Opta Лига Европы статистические расклады Динамо Киев
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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BATI-GOOOOOL
Сподіваюсь що гравці Динамо бачили ці котіровки,треба загнати букмекерів в дупу.Зіграти достойно.
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serhiy
Нормально. 
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