Чемпионат Европы24 сентября 2024, 18:43 |
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Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Легендарный немец – о скандальной игре рукой Кукурельи на Евро-2024
24 сентября 2024, 18:43 |
1523
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Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на новость о том, что УЕФА признала ошибку судьи Энтони Тейлора, который не назначил пенальти в ворота сборной Испании за игру рукой Марка Кукурельи в четвертьфинале Евро-2024 (поражение Германии 1:2 в овертайме):
«Им понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, хотя почти все это поняли в секунду. Это меня очень успокаивает.
Могу ли я после этого называть себя чемпионом Европы? Потому это теперь официально подтверждено. Я так не думаю».
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