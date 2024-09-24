Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на новость о том, что УЕФА признала ошибку судьи Энтони Тейлора, который не назначил пенальти в ворота сборной Испании за игру рукой Марка Кукурельи в четвертьфинале Евро-2024 (поражение Германии 1:2 в овертайме):

«Им понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, хотя почти все это поняли в секунду. Это меня очень успокаивает.

Могу ли я после этого называть себя чемпионом Европы? Потому это теперь официально подтверждено. Я так не думаю».