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  4. Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Чемпионат Европы
24 сентября 2024, 18:43 |
1523
2

Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»

Легендарный немец – о скандальной игре рукой Кукурельи на Евро-2024

24 сентября 2024, 18:43 |
1523
2
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос отреагировал на новость о том, что УЕФА признала ошибку судьи Энтони Тейлора, который не назначил пенальти в ворота сборной Испании за игру рукой Марка Кукурельи в четвертьфинале Евро-2024 (поражение Германии 1:2 в овертайме):

«Им понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, хотя почти все это поняли в секунду. Это меня очень успокаивает.

Могу ли я после этого называть себя чемпионом Европы? Потому это теперь официально подтверждено. Я так не думаю».

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Тони Кроос УЕФА судейство Евро-2024 Испания - Германия Энтони Тейлор
Олег Дидух Источник: 90min
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MrStepanovM .
пом'ятаю помилку(?) мадьяра Кашаї....але не пам'ятаю щоб її визнали чиновники від футболу...
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