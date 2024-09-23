В последнем матче 7-го тура УПЛ Шахтер сыграет с Оболонью, встреча началась в 18:00. В таблице команда Марино Пушича после пяти сыгранных встреч имеет 9 пунктов.

У киевской команды, которая недавно сменила тренера, два очка и последнее место в таблице.

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Чемпионат Украины. 7-й тур

Шахтер – Оболонь 1:0

Гол: Бондаренко, 16

Шахтер – Оболонь 1:0. Гол Бондаренко