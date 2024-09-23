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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 19:01 | Обновлено 23 сентября 2024, 19:05
385
0

Шахтер – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

23 сентября 2024, 19:01 | Обновлено 23 сентября 2024, 19:05
385
0
Шахтер – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

В последнем матче 7-го тура УПЛ Шахтер сыграет с Оболонью, встреча началась в 18:00. В таблице команда Марино Пушича после пяти сыгранных встреч имеет 9 пунктов.

У киевской команды, которая недавно сменила тренера, два очка и последнее место в таблице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Украины. 7-й тур

Шахтер – Оболонь 1:0
Гол: Бондаренко, 16

Шахтер – Оболонь 1:0. Гол Бондаренко

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Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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