Шахтер – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В последнем матче 7-го тура УПЛ Шахтер сыграет с Оболонью, встреча началась в 18:00. В таблице команда Марино Пушича после пяти сыгранных встреч имеет 9 пунктов.
У киевской команды, которая недавно сменила тренера, два очка и последнее место в таблице.
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Чемпионат Украины. 7-й тур
Шахтер – Оболонь 1:0
Гол: Бондаренко, 16
Шахтер – Оболонь 1:0. Гол Бондаренко
🤯 Асист Вінісіуса Тобіаса 👏 Удар Артема Бондаренка 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2024
⚽️ Ефектний розіграш та перший гол у матчі «Шахтар» 🆚 «Оболонь» 🧡#Shakhtar #ШахтарОболонь pic.twitter.com/3A3nmIrUDW
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