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Италия
22 сентября 2024, 19:08 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:34
1499
0

Рома – Удинезе. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25

22 сентября 2024, 19:08 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:34
1499
0
Рома – Удинезе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Рома – Удинезе – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Довбик, 19

(новость обновляется)

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Артем Довбик видео голов и обзор Рома Рим Удинезе Рома - Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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