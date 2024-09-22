Италия22 сентября 2024, 19:08 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:34
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Рома – Удинезе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25
22 сентября 2024, 19:08 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:34
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22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября
Рома – Удинезе – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Довбик, 19
(новость обновляется)
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