Рома – Удинезе. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе.

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Серия А 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Рома – Удинезе – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Довбик, 19

(новость обновляется)