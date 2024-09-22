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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
22.09.2024 18:30 – 66 1 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 сентября 2024, 18:39 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:44
1928
0

Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

22 сентября 2024, 18:39 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:44
1928
0
Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в 18:30 проходит матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник канониров Александр Зинченко не принимает участия в игре из-за травмы.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Ман Сити и Арсенала

Манчестер Сити – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 9 мин

ГОЛ! 1:1. Риккардо Калафьори, 22 мин

События матча

45’ +8
Леандро Троссар (Арсенал) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Арсенал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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