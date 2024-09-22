Вереск – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 22 сентября «Верес» в матче седьмого тура УПЛ на стадионе «Авангард» примет «Ингулец». Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухарь, Смеян, Гончаренко, Вовченко, Протасевич, Куция, Яго, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Виливальд, Шершень, Дубилей, Козак, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Сад, Кисленко.