Украина. Премьер лига22 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:08
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Вереск – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Матч 7-го тура УПЛ начнется в 13:00
22 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:08
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Сегодня, 22 сентября «Верес» в матче седьмого тура УПЛ на стадионе «Авангард» примет «Ингулец». Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Кожухарь, Смеян, Гончаренко, Вовченко, Протасевич, Куция, Яго, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик.
«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Виливальд, Шершень, Дубилей, Козак, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Сад, Кисленко.
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