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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:08
87
0

Вереск – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Матч 7-го тура УПЛ начнется в 13:00

22 сентября 2024, 12:59 | Обновлено 22 сентября 2024, 13:08
87
0
Вереск – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Стадион Авангард

Сегодня, 22 сентября «Верес» в матче седьмого тура УПЛ на стадионе «Авангард» примет «Ингулец». Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухарь, Смеян, Гончаренко, Вовченко, Протасевич, Куция, Яго, Шарай, Луан, Степанюк, Гайдучик.

«Ингулец»: Паламарчук, Малыш, Виливальд, Шершень, Дубилей, Козак, Волохатый, Пятов, Белоцерковец, Сад, Кисленко.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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