26.09.2024 22:00 - : -
Лига Европы22 сентября 2024, 23:11 |
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Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 сентября в 22:00
22 сентября 2024, 23:11 |
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В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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