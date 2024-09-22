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Рома
26.09.2024 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
22 сентября 2024, 23:11 |
48
0

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 сентября в 22:00

22 сентября 2024, 23:11 |
48
0
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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