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Англия
20 сентября 2024, 14:16 | Обновлено 20 сентября 2024, 14:17
1429
4

Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси

Украинский вингер сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб

20 сентября 2024, 14:16 | Обновлено 20 сентября 2024, 14:17
1429
4
Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не планирует покидать клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист полностью сконцентрирован на выступлениях в составе «синих» и хочет заслужить доверие главного тренера Энцо Марески.

Отмечается, что, несмотря на слухи, игрок не ведет никаких переговоров с другими клубами.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуется «Барселона».

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Ему зрителем даже нравится ласкать семечки футболки номер 10 главное
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