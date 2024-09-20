Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не планирует покидать клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист полностью сконцентрирован на выступлениях в составе «синих» и хочет заслужить доверие главного тренера Энцо Марески.

Отмечается, что, несмотря на слухи, игрок не ведет никаких переговоров с другими клубами.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуется «Барселона».