Хочет ли уйти? Известна позиция Мудрика по потенциальному уходу из Челси
Украинский вингер сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не планирует покидать клуб, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 23-летний футболист полностью сконцентрирован на выступлениях в составе «синих» и хочет заслужить доверие главного тренера Энцо Марески.
Отмечается, что, несмотря на слухи, игрок не ведет никаких переговоров с другими клубами.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуется «Барселона».
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