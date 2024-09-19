Штурм Брестской крепости. Австрийцы не испортили дебют клубу-сенсации ЛЧ

19 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов между «Брестом» и «Штурмом».

Игра прошла на «Стаде де Рудуру», Генгам.

Хозяевам удалось открыть счет на 23-й минуте. Под конец первого тайма полузащитник «Бреста» Фернандеш забил автогол, сделав счет ничейным. В начале второй половины встречи Абдалла Сима, выиграв дуэль на втором этаже, вывел французов вперед.

Лига чемпионов. 1-й тур. 19 сентября.

Брест (Франция) – Штурм (Австрия) – 2:1

Голы: Маньетти, 23, Сима, 56 – Фернандеш (автогол), 45+1

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Кулибали, Амави, (Айдара, 84), Камара, (Мартен, 71), Фернандеш, (Думбия, 71), Маньетти, Февр, (Дель Кастильо, 62), Ажорк, Сима, (Перейра Лаж, 85)

Штурм: Схерпен, Газибегович, Эмануэль, Вютрих, (Джонстон, 10), Лавали, Хорват, (Ялкоу, 46), Горенц, Китеишвили, (Камара, 78), Бовинг, Джатта, Бирет, (Ярдымджи, 78)

Предупреждения: Сима, 37, Камара, 64, Ажорк, 85 – Хорват, 21, Джонстон, 22, Лавали, 40, 89, Горенц, 59, Газибегович, 83

Удаление: Лавали, 89