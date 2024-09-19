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Чемпионат Испании
Леганес
19.09.2024 20:00 – FT 0 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
19 сентября 2024, 22:17 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:38
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0

Рикошет погубил Леганес. 7-й тур Ла Лиги стартовал с победы Атлетик Бильбао

Матч закончился со счетом 0:2

19 сентября 2024, 22:17 | Обновлено 19 сентября 2024, 22:38
55
0
Рикошет погубил Леганес. 7-й тур Ла Лиги стартовал с победы Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик

19 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Атлетиком».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипале ду Бутарке», Леганес.

Первый тайм закончился с нулями на табло. Во второй половине матча Вивиан с помощью рикошета вывел басков вперед. Через 2 минуты Себастиан Алле сравнял счет, однако гол был отменен из-за офсайда. Иньяки Уильямс поставил точку в матче на 75-й минуте.

После победы над «Леганесом» баскский клуб закрепился на 5 месте, которое дает прямую путевку в Лигу Европы.

Ла Лига. 7-й тур. 19 сентября.

Леганес – Атлетик – 0:2

Голы: Вивиан, 65, Иньяки Уильямс, 75

Леганес: Сориано, Розье, Саэнс де Миера, (Тапия, 72), Гонсалес, Настасич, Франкеса, Сиссе, Брашанац, (Крус, 72), Лопес, (Мунир, 80), где ла Фуэнте, Алле, (Гарсия, 80 )

Атлетик: Агирресабала, Горосабель, Нуньес, Вивиан, Берчиче, Весга, (Прадос, 57), Галаррета, (Эррера, 63), Нико Уильямс, (Гурусета, 46), Гомес, (Сансет, 57), Беренгер, Джало, (Иньяки Уильямс, 46)

Предупреждения: де ла Фуэнте, 41, Розье, 63, Тапия, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Вивиан (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао Леганес Ла Лига Иньяки Уильямс Дани Вивиан чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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