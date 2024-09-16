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  4. Вирт определился со своими помощниками в Ниве
Украина. Первая лига
16 сентября 2024, 10:57 |
564
0

Вирт определился со своими помощниками в Ниве

Тренер вскоре приступит к работе в новом клубе

16 сентября 2024, 10:57 |
564
0
Вирт определился со своими помощниками в Ниве
УАФ. Юрий Вирт

Как стало известно Sport.ua, перед сегодняшней тренировкой перволиговой «Нивы» из Тернополя футболистам будет представлен новый главный тренер – Юрий Вирт, который ранее возглавлял «Звягель».

По имеющимся данным, Юрий Вирт присутствовал на вчерашнем поединке 7 тура – с «Агробизнесом» и уже определился со своими помощниками – Николаем Лапко и Александром Зотовым, которые работали с ним в элитном «Вересе».

Сейчас «Нива» занимает четвертое место в группе «А» Первой лиги, набрав семь очков.

Ранее мы сообщали, что 50-летний Юрий Вирт возглавит «Ниву» из Первой лиги, которая ранее уволила Евгения Калиниченко.

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инсайд Юрий Вирт Звягель Первая лига Украины Нива Тернополь
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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