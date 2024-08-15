Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона подписывает вратаря. Станет девятым летним новичком
Испания
15 августа 2024, 23:49 | Обновлено 16 августа 2024, 00:05
251
0

Жирона подписывает вратаря. Станет девятым летним новичком

Клуб подпишет Пау Лопеса

15 августа 2024, 23:49 | Обновлено 16 августа 2024, 00:05
251
0
Жирона подписывает вратаря. Станет девятым летним новичком
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Лопес

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона договорилась с Марселем об аренде на один сезон вратаря Пау Лопеса, которого испанский клуб сможет выкупать за 6,5 миллиона евро.

Ранее наставник Мичел назвал подписание вратаря одной из ключевых задач в летнее трансферное окно. 29-летний игрок в минувшем сезоне провел 49 матчей.

Жирона летом потеряла ключевых игроков, включая Артема Довбика и Савилньо, но уже подписала 9 игроков, включая Донни ван де Бека, Бояна Миовски, Ладислава Крейчи, Ориоля Ромеу, Абеля Руиса и других.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Французский клуб подписал 17-летнего Месси
Форвард Динамо рассматривается как фаворит на усиление атаки Интера
В лагерь Черноморца приехал потенциальный новичок из Бразилии
Пау Лопес Жирона Марсель трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
Футбол | 15 августа 2024, 04:09 9
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА
ФОТО. Лунин отреагировал на победу Реала в матче за Суперкубок УЕФА

Андрей – о триумфе «галактикос» в поединке с «Аталантой»

Виктория – Кривбасс – 1:0. Не получалось ничего. Видео голов и обзор
Футбол | 15 августа 2024, 23:00 6
Виктория – Кривбасс – 1:0. Не получалось ничего. Видео голов и обзор
Виктория – Кривбасс – 1:0. Не получалось ничего. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Футбол | 15.08.2024, 22:17
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Футбол | 15.08.2024, 18:15
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Виктория – Кривбасс. Прогноз и анонс матча квалификации Лиги Европы
Модрич и Карвахаль стали обладателями уникального статуса в Европе
Футбол | 15.08.2024, 03:37
Модрич и Карвахаль стали обладателями уникального статуса в Европе
Модрич и Карвахаль стали обладателями уникального статуса в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
14.08.2024, 03:19
Футбол
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
Спас Митрович. Аль-Хиляль по пенальти вышел в финал саудовского Суперкубка
14.08.2024, 02:57
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Виктория – Кривбасс
15.08.2024, 06:23
Футбол
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
14.08.2024, 06:45 20
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Костюк снова одолела Лулу Сан и пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати
15.08.2024, 02:25 9
Теннис
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
14.08.2024, 21:02 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем