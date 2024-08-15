Жирона подписывает вратаря. Станет девятым летним новичком
Клуб подпишет Пау Лопеса
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Жирона договорилась с Марселем об аренде на один сезон вратаря Пау Лопеса, которого испанский клуб сможет выкупать за 6,5 миллиона евро.
Ранее наставник Мичел назвал подписание вратаря одной из ключевых задач в летнее трансферное окно. 29-летний игрок в минувшем сезоне провел 49 матчей.
Жирона летом потеряла ключевых игроков, включая Артема Довбика и Савилньо, но уже подписала 9 игроков, включая Донни ван де Бека, Бояна Миовски, Ладислава Крейчи, Ориоля Ромеу, Абеля Руиса и других.
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