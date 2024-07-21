21.07.2024 21:00 – 88’ 3 : 2
Молодежные турниры21 июля 2024, 22:37 | Обновлено 21 июля 2024, 22:39
345
0
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024 U-19
21 июля 2024, 22:37 | Обновлено 21 июля 2024, 22:39
345
0
21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.
Поединок состоялся на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна была победа над Италией.
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 7 мин
ГОЛ! 2:2. Даниил Кревсун, 54 мин
ГОЛ! 3:2. Матвей Пономаренко, 75 мин (пен)
Видеозапись матча
События матча
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Матвей Пономаренко (УКРАИНА U19).
73’
Игрок команды Италия U19 получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кревсун (УКРАИНА U19).
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U19.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U19.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Сынчук (УКРАИНА U19).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2024, 22:04 2
Брайан Хиль якобы находится «на радарах» киевского клуба
Олимпийские игры | 21 июля 2024, 17:32 14
И попросил верующих молиться о мире
Бокс | 21.07.2024, 08:34
Бокс | 20.07.2024, 22:55
Футбол | 21.07.2024, 11:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.07.2024, 09:25 34
20.07.2024, 13:36 10
21.07.2024, 07:44 26
19.07.2024, 16:23 2
19.07.2024, 20:40 3
20.07.2024, 13:00 12
19.07.2024, 16:30 8
20.07.2024, 18:50 6