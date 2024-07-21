21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.

Поединок состоялся на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия).

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В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна была победа над Италией.

Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 7 мин

ГОЛ! 2:2. Даниил Кревсун, 54 мин

ГОЛ! 3:2. Матвей Пономаренко, 75 мин (пен)

Видеозапись матча