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Евро
УКРАИНА U19
21.07.2024 21:00 – 88 3 : 2
Италия U19
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21 июля 2024, 22:37 | Обновлено 21 июля 2024, 22:39
345
0

Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024 U-19

21 июля 2024, 22:37 | Обновлено 21 июля 2024, 22:39
345
0
Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суспільне

21 июля в 21:00 сборная Украины U-19 провела матч 3-го тура Евро-2024 U-19 против команды Италии U-19.

Поединок состоялся на стадионе Inver Park в городе Ларн (Северная Ирландия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче 3-го тура Украине для выхода в полуфинал нужна была победа над Италией.

Украина – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 7 мин

ГОЛ! 2:2. Даниил Кревсун, 54 мин

ГОЛ! 3:2. Матвей Пономаренко, 75 мин (пен)

Видеозапись матча

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Матвей Пономаренко (УКРАИНА U19).
73’
Игрок команды Италия U19 получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кревсун (УКРАИНА U19).
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U19.
34’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Италия U19.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Сынчук (УКРАИНА U19).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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