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Кубок Америки
15 июля 2024, 04:25 | Обновлено 15 июля 2024, 05:12
302
0

Аргентина – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Копа Америка 2024

15 июля 2024, 04:25 | Обновлено 15 июля 2024, 05:12
302
0
Аргентина – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Копа Америка 2024. Финал

15 июля, Майами

Аргентина – Колумбия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Аргентина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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