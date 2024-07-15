Аргентина – Колумбия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

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Копа Америка 2024. Финал

15 июля, Майами

Аргентина – Колумбия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Аргентина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция