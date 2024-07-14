Чемпионат Европы14 июля 2024, 22:05 | Обновлено 14 июля 2024, 22:12
9731
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Испания – Англия. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор решающего поединка чемпионата Европы
14 июля 2024, 22:05 | Обновлено 14 июля 2024, 22:12
9731
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14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Евро-2024. Финал
Берлин, 14 июля
Испания – Англия – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!
Испания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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