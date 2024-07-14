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  4. Испания – Англия. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 22:05 | Обновлено 14 июля 2024, 22:12
9731
0

Испания – Англия. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор решающего поединка чемпионата Европы

14 июля 2024, 22:05 | Обновлено 14 июля 2024, 22:12
9731
0
Испания – Англия. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Евро-2024. Финал

Берлин, 14 июля

Испания – Англия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Испания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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