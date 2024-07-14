Испания – Англия. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Евро-2024. Финал

Берлин, 14 июля

Испания – Англия – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Испания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция