Шахтер – Ризеспор. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 июля в 18:00 донецкий «Шахтер» на сборах в Словении проводит товарищеский поединок против турецкого клуба «Ризеспор».

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В дебюте матча Егор Назарина открыл счет. Горняки использовали высокий прессинг, и хавбек нанес точный удар.

Затем Винисиус Тобиас забил первый гол после возвращения в «Шахтер».

ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Тобиас, 18 мин.

Видеотрансляция матча