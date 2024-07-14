Товарищеские матчи
14.07.2024 18:00 - : -
Украина. Премьер лига14 июля 2024, 19:23 | Обновлено 14 июля 2024, 19:27
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Шахтер – Ризеспор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор предсезонного спарринга в Словении
14 июля 2024, 19:23 | Обновлено 14 июля 2024, 19:27
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14 июля в 18:00 донецкий «Шахтер» на сборах в Словении проводит товарищеский поединок против турецкого клуба «Ризеспор».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В дебюте матча Егор Назарина открыл счет. Горняки использовали высокий прессинг, и хавбек нанес точный удар.
Затем Винисиус Тобиас забил первый гол после возвращения в «Шахтер».
ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 11 мин.
ГОЛ! 2:0. Винисиус Тобиас, 18 мин.
Видеотрансляция матча
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