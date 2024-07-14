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14.07.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 19:23 | Обновлено 14 июля 2024, 19:27
252
0

Шахтер – Ризеспор. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор предсезонного спарринга в Словении

14 июля 2024, 19:23 | Обновлено 14 июля 2024, 19:27
252
0
Шахтер – Ризеспор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

14 июля в 18:00 донецкий «Шахтер» на сборах в Словении проводит товарищеский поединок против турецкого клуба «Ризеспор».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В дебюте матча Егор Назарина открыл счет. Горняки использовали высокий прессинг, и хавбек нанес точный удар.

Затем Винисиус Тобиас забил первый гол после возвращения в «Шахтер».

ГОЛ! 1:0. Егор Назарина, 11 мин.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Тобиас, 18 мин.

Видеотрансляция матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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