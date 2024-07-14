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Товарищеские матчи
Динамо Киев
14.07.2024 15:00 – FT 4 : 0
Брондбю
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 17:25 | Обновлено 14 июля 2024, 17:40
1761
2

Динамо – Брондбю – 4:0. Розгром от киевлян. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча в Австрии

14 июля 2024, 17:25 | Обновлено 14 июля 2024, 17:40
1761
2
Динамо – Брондбю – 4:0. Розгром от киевлян. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

В воскресенье 14 июля, киевское «Динамо» провело третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных датских клубов «Брондбю». Матч завершился победой киевлян 2:2.

Голы за киевлян забивали Попов, Царенко, Андриевский, а также новичок «Динамо» Пихаленок.

Во втором матче на летних сборах «Динамо» сыграло в результативную ничью с немецким «Шальке» (2:2).

Товарищеский матч. 14 июля.

«Динамо» – «Брондбю» – 4:0

Голы: Попов (14), Царенко (71), Андриевский (75), Пихаленок (81)

ГОЛ! Попов, 14, 1:0


ГОЛ! Царенко, 71, 2:0


ГОЛ! Андриевский, 75, 3:0


ГОЛ! Пихаленок, 81, 4:0

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Перець
Нарешті виграли, мені здається Супряга дерев'яний толку з нього не буде в Ордабаси
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+1
NoMad
Хороший спаринг від найкращого футбольного клубу України
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