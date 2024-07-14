Динамо – Брондбю – 4:0. Розгром от киевлян. Видео голов и обзор матча

В воскресенье 14 июля, киевское «Динамо» провело третий контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал один из самых титулованных датских клубов «Брондбю». Матч завершился победой киевлян 2:2.

Голы за киевлян забивали Попов, Царенко, Андриевский, а также новичок «Динамо» Пихаленок.

Во втором матче на летних сборах «Динамо» сыграло в результативную ничью с немецким «Шальке» (2:2).

Товарищеский матч. 14 июля.

«Динамо» – «Брондбю» – 4:0



Голы: Попов (14), Царенко (71), Андриевский (75), Пихаленок (81)



ГОЛ! Попов, 14, 1:0





ГОЛ! Царенко, 71, 2:0





ГОЛ! Андриевский, 75, 3:0





ГОЛ! Пихаленок, 81, 4:0