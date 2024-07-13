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Товарищеские матчи
Буковина
14.07.2024 16:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 11:21 | Обновлено 13 июля 2024, 11:25
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0

Буковина – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июля в 16:00 товарищеский матч летнего межсезонья

13 июля 2024, 11:21 | Обновлено 13 июля 2024, 11:25
30
0
Буковина – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В воскресенье, 14 июля, львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу проведут товарищеский матч с «Буковиной» из Черновцов.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, «Карпаты» в своем предыдущем спарринге 10 июля померились силами с «Агробизнесом» Волочиск. Игра завершилась вничью 1:1.

Буковина – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет добавлен, как только станет доступен)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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