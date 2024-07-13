В воскресенье, 14 июля, львовские «Карпаты» в рамках подготовки к возвращению в Украинскую Премьер-лигу проведут товарищеский матч с «Буковиной» из Черновцов.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, «Карпаты» в своем предыдущем спарринге 10 июля померились силами с «Агробизнесом» Волочиск. Игра завершилась вничью 1:1.

Буковина – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер будет добавлен, как только станет доступен)