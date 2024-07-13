Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два разных тайма. Чемпион Первой лиги Украины 23/24 выиграл матч с 5 голами
Товарищеские матчи
Ингулец
12.07.2024 16:00 – FT 3 : 2
Полтава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 03:08 | Обновлено 13 июля 2024, 03:14
53
0

Два разных тайма. Чемпион Первой лиги Украины 23/24 выиграл матч с 5 голами

Ингулец в товарищеском поединке одолел Полтаву со счетом 3:2

13 июля 2024, 03:08 | Обновлено 13 июля 2024, 03:14
53
0
Два разных тайма. Чемпион Первой лиги Украины 23/24 выиграл матч с 5 голами
ФК Полтава

12 июля состоялся товарищеский матч между командами Ингулец и Полтава. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Поединок начался в 16:00 по Киеву и прошел в поселке городского типа Петрово на стадионе Ингулец.

Голами за Ингулец, который стал победителем Первой лиги Украины 2023/24, отличились Роман Волохатый (дубль) и Юрий Козыренко, а у гостей забил неназванный игрок на просмотре и Евгений Стрельцов.

Ингулец забил первые два мяча в первом тайме и третий на старте второго, а Полтава отметились двумя голами во второй 45-минутке.

Товарищеский матч. 12 июля. Стадион Ингулец, Петрово

Ингулец – Полтава – 3:2

Голы: Волохатый (дубль), Козыренко – ИНП, Стрельцов

По теме:
Подолье и винницкая Нива расписали ничью в товарищеском матче с 6 голами
Александрия в товарищеском матче уверенно переиграла клуб из Второй лиги
Динамо Киев – Шальке. Текстовая трансляция матча
Юрий Козыренко Ингулец Полтава товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Первая лига Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Только капитан сможет общаться с судьей. Что будет, если капитан – вратарь?
Футбол | 13 июля 2024, 02:29 0
Только капитан сможет общаться с судьей. Что будет, если капитан – вратарь?
Только капитан сможет общаться с судьей. Что будет, если капитан – вратарь?

Нововведение показало себя на Евро и со следующего сезона будет действовать в еврокубках и Германии

Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту
Футбол | 12 июля 2024, 19:12 6
Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту
Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту

Надеин считает, что у команд слишком мало матчей

«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Футбол | 12.07.2024, 15:29
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бокс | 12.07.2024, 07:38
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 12.07.2024, 06:30
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии
11.07.2024, 08:54 4
Футбол
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
Известна реакция легендарного Леннокса Льюиса на будущий бой Майка Тайсона
Известна реакция легендарного Леннокса Льюиса на будущий бой Майка Тайсона
11.07.2024, 05:50
Бокс
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 10
Футбол
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
12.07.2024, 08:03 3
Бокс
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
12.07.2024, 11:12 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем