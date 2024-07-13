Два разных тайма. Чемпион Первой лиги Украины 23/24 выиграл матч с 5 голами

12 июля состоялся товарищеский матч между командами Ингулец и Полтава. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Поединок начался в 16:00 по Киеву и прошел в поселке городского типа Петрово на стадионе Ингулец.

Голами за Ингулец, который стал победителем Первой лиги Украины 2023/24, отличились Роман Волохатый (дубль) и Юрий Козыренко, а у гостей забил неназванный игрок на просмотре и Евгений Стрельцов.

Ингулец забил первые два мяча в первом тайме и третий на старте второго, а Полтава отметились двумя голами во второй 45-минутке.

Товарищеский матч. 12 июля. Стадион Ингулец, Петрово

Ингулец – Полтава – 3:2

Голы: Волохатый (дубль), Козыренко – ИНП, Стрельцов