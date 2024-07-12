Обновленный рейтинг УЕФА. Без украинских команд в топ-35

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам прошлого сезона еврокубков.



Третий сезон подряд завершает на первой позиции английский «Манчестер Сити» (123,000), за ним располагаются победитель лиги чемпионов сезона 2023/24 мадридский «Реал» (119,000) и мюнхенская «Бавария» (108,000).



Интересно, что каталонская «Барселона» заняла 18-е место (67.000), а за ней идет лондонский «Арсенал» (62.000)



Для украинских клубов ситуация сильно ухудшилась. В топ-35 нет ни одного украинского клуба. Выше всего среди команд из Украины расположился донецкий «Шахтер» (41.000), который занял 40-ю строчку в рейтинге. После него идет киевское «Динамо» (20.500), занявшее 72-е место. Закрывает нахождение украинских команд в топ-100 «Заря» (16.000), которая заняла 87-е место.



В прошлом сезоне «Шахтер» занимал 26-ю строчку, «Динамо» 68-ю, а «Заря» так и была на 87-й.