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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 14:48 | Обновлено 12 июля 2024, 14:50
905
5

Обновленный рейтинг УЕФА. Без украинских команд в топ-35

Возглавляет список английский «Манчестер Сити»

12 июля 2024, 14:48 | Обновлено 12 июля 2024, 14:50
905
5
Обновленный рейтинг УЕФА. Без украинских команд в топ-35
Getty Images/Global Images Ukraine. Донецкий «Шахтер»

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам прошлого сезона еврокубков.

Третий сезон подряд завершает на первой позиции английский «Манчестер Сити» (123,000), за ним располагаются победитель лиги чемпионов сезона 2023/24 мадридский «Реал» (119,000) и мюнхенская «Бавария» (108,000).

Интересно, что каталонская «Барселона» заняла 18-е место (67.000), а за ней идет лондонский «Арсенал» (62.000)

Для украинских клубов ситуация сильно ухудшилась. В топ-35 нет ни одного украинского клуба. Выше всего среди команд из Украины расположился донецкий «Шахтер» (41.000), который занял 40-ю строчку в рейтинге. После него идет киевское «Динамо» (20.500), занявшее 72-е место. Закрывает нахождение украинских команд в топ-100 «Заря» (16.000), которая заняла 87-е место.

В прошлом сезоне «Шахтер» занимал 26-ю строчку, «Динамо» 68-ю, а «Заря» так и была на 87-й.

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Динамо Киев рейтинг УЕФА Шахтер Донецк Заря Луганск Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Барселона Арсенал Лондон
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Комментарии 5
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Falko
Стоп, шозафіґня? Шахтар так успішно відіграв ЛЧ, цілу Барсу хлопнув, сам Срна казав і Пушик підскулював. І раптом -14. А Динамо ніде не грало і тільки -2. Викинути цей нікчемний рейтинг у дупу, хай Палкін правильний намалює.
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+1
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Prunus armeniaca
Вот это пропасть!   
  Най-Шахтёр - №40,   а Домино мвд - №72
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0
zelc006
Динамо уперед! Дожинай крисолюбів! Тілки не всрись!
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-1
ALKOSruLKA
тупий рейтинг... Зоря точно не сильніша умовного Брайтона чи Фулгема... як можна прирівнювати 3 очки в матчі УПЛ до таких же, здобутих в АПЛ чи Ла-лізі?...
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-2
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