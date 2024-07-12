Лунин поделился своим желанием относительно Мбаппе
Украинский вратарь «Реала» хочет открыть для себя французского нападающего как личность
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился своим желанием относительно звездного французского нападающего Килиана Мбаппе, который вскоре присоединится к королевскому клубу:
«Мне будет очень интересно поработать с Мбаппе, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Я хочу видеть его на тренировках, на ежедневной основе... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше. Но я очень хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков в мире, и интересно иметь такую возможность в жизни, увидеть, какой он вне камер, в личной жизни. Осталось не так много времени, чтобы познакомиться с ним поближе».
Ранее Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола.
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