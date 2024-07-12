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Испания
12 июля 2024, 10:47 |
505
1

Лунин поделился своим желанием относительно Мбаппе

Украинский вратарь «Реала» хочет открыть для себя французского нападающего как личность

12 июля 2024, 10:47 |
505
1
Лунин поделился своим желанием относительно Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился своим желанием относительно звездного французского нападающего Килиана Мбаппе, который вскоре присоединится к королевскому клубу:

«Мне будет очень интересно поработать с Мбаппе, особенно на личном уровне, потому что как игрока мы все его знаем. Я хочу видеть его на тренировках, на ежедневной основе... Потому что в матчах он будет таким же, как всегда, или даже лучше. Но я очень хочу открыть для себя Мбаппе как личность. Он один из лучших игроков в мире, и интересно иметь такую возможность в жизни, увидеть, какой он вне камер, в личной жизни. Осталось не так много времени, чтобы познакомиться с ним поближе».

Ранее Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола.

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Андрей Лунин Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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