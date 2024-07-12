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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 02:31 | Обновлено 12 июля 2024, 02:58
50
0

Названо, какая команда была наиболее возрастном в минувшем сезоне УПЛ

Средний возрастной показатель Колоса составляет 29,1 лет

12 июля 2024, 02:31 | Обновлено 12 июля 2024, 02:58
50
0
Названо, какая команда была наиболее возрастном в минувшем сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Колос

Колос из Ковалевки был старейшей командой УПЛ в прошлом сезоне по среднему возрасту игроков команды.

Средний возрастной показатель Колоса составляет 29,1 лет.

Самые возрастные команды УПЛ в сезоне 2023/24

  • 1. Колос Ковалевка – 29,1 лет
  • 2. Верес Ровно – 28,8 лет
  • 3. ЛНЗ Черкассы – 28,1 лет
  • 4. Днепр-1 – 27,2 лет
  • 5. Оболонь Киев – 27 лет

Данные: Wyscout

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Wyscout Колос Ковалевка рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Днепр-1
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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