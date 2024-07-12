Украина. Премьер лига12 июля 2024, 02:31 | Обновлено 12 июля 2024, 02:58
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Названо, какая команда была наиболее возрастном в минувшем сезоне УПЛ
Средний возрастной показатель Колоса составляет 29,1 лет
12 июля 2024, 02:31 | Обновлено 12 июля 2024, 02:58
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Колос из Ковалевки был старейшей командой УПЛ в прошлом сезоне по среднему возрасту игроков команды.
Средний возрастной показатель Колоса составляет 29,1 лет.
Самые возрастные команды УПЛ в сезоне 2023/24
- 1. Колос Ковалевка – 29,1 лет
- 2. Верес Ровно – 28,8 лет
- 3. ЛНЗ Черкассы – 28,1 лет
- 4. Днепр-1 – 27,2 лет
- 5. Оболонь Киев – 27 лет
Данные: Wyscout
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