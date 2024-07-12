Названо, какая команда была наиболее возрастном в минувшем сезоне УПЛ

Колос из Ковалевки был старейшей командой УПЛ в прошлом сезоне по среднему возрасту игроков команды.

Средний возрастной показатель Колоса составляет 29,1 лет.

Самые возрастные команды УПЛ в сезоне 2023/24

1. Колос Ковалевка – 29,1 лет

2. Верес Ровно – 28,8 лет

3. ЛНЗ Черкассы – 28,1 лет

4. Днепр-1 – 27,2 лет

5. Оболонь Киев – 27 лет

Данные: Wyscout