ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании нового защитника

«Минай» на своих страницах в соцсетях объявил о подписании нового защитника.

Им стал 27-летний левый защитник Владислав Дворовенко. В закарпатской команде он будет выступать под 21-м номером.

Весеннюю часть сезона-2023/24 Дворовенко провел в «Буковине». Также защищал цвета ФК «Кудрика-Нива», МФК «Металлург», тернопольской и винницкой «Нивы», краматорского «Авангарда», а также молдавского ФК «Верис» и польской «Полонии».

За свою карьеру Дворовенко сыграл более ста матчей – 98 в первой лиге, 6 в Кубке Украины и два переходных матча за право выступать в Премьер-лиге.