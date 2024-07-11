ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании нового защитника
Им стал 27-летний левый защитник Владислав Дворовенко
«Минай» на своих страницах в соцсетях объявил о подписании нового защитника.
Им стал 27-летний левый защитник Владислав Дворовенко. В закарпатской команде он будет выступать под 21-м номером.
Весеннюю часть сезона-2023/24 Дворовенко провел в «Буковине». Также защищал цвета ФК «Кудрика-Нива», МФК «Металлург», тернопольской и винницкой «Нивы», краматорского «Авангарда», а также молдавского ФК «Верис» и польской «Полонии».
За свою карьеру Дворовенко сыграл более ста матчей – 98 в первой лиге, 6 в Кубке Украины и два переходных матча за право выступать в Премьер-лиге.
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