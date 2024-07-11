Названо 6 звезд Баварии, которые летом могут покинуть клуб
В список попали Коман, де Лигт, Киммих, Горецка, Гнабри и Дэвис
Мюнхенской «Баварии» необходимо продать нескольких игроков перед тем, как делать трансферы «на вход», чтобы получить деньги и разгрузить зарплатную ведомость. Об этом сообщает немецкое издание kicker.
По информации источника, в клубе готовы попрощаться с защитниками Маттейсом де Лигтом и Альфонсо Дэвисом, полузащитниками Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой, а также нападающими Сержом Гнабри и Кингсли Команом.
Отмечается, что самая легкая ситуация с продажей у Кингсли Комана и Матейса де Лигта. К ним есть большой интерес на рынке, а длинные контракты с «Баварией» позволяют мюнхенскому клубу иметь сильную позицию в переговорах по сумме компенсации.
Ранее сообщалось, что Маттейс де Лигт согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер нидерландской команды недоволен решением рефери в первом тайме
В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия