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  4. Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 04:29 |
646
0

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия

Решающий поединок чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине в 22:00

11 июля 2024, 04:29 |
646
0
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Twitter

14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы обеих команд на титул.

С вероятностью 57,3% победу одержит команда Луиса де ла Фуэнте, а успех команды Гарета Саутгейта расценивается в 42,7%.

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Даниил Агарков Источник: Opta
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