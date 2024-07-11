Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия

14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы обеих команд на титул.

С вероятностью 57,3% победу одержит команда Луиса де ла Фуэнте, а успех команды Гарета Саутгейта расценивается в 42,7%.