Чемпионат Европы11 июля 2024, 04:29 |
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Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Решающий поединок чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине в 22:00
11 июля 2024, 04:29 |
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14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы обеих команд на титул.
С вероятностью 57,3% победу одержит команда Луиса де ла Фуэнте, а успех команды Гарета Саутгейта расценивается в 42,7%.
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