ФОТО. Как Англия выборола путёвку в финал на 90-й минуте
Сборная Англии одолела Нидерланды со счётом 2:1
10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
Встреча началась на быстрых скоростях. После перехвата Симонс добежал до штрафной соперников и пушечным ударом отправил мяч точно в девятку. Однако через 10 минут Кейн заработал пенальти и четким ударом реализовал 11-метровый удар.
Встреча шла к дополнительному времени, однако Уоткинс, который в последствии стал лучшим игроком матча, забил гол и вывел Англию вперёд.
В финале Евро-2024 Англия сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.
Чемпионат Европы 2024
Полуфинал. 10 июля, Дортмунд (Германия)
22:00. Нидерланды – Англия – 1:2
Голы: Хави Симонс, 7 – Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90+1.
ФОТО. Как Англия выборола путёвку в финал на 90-й минуте
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