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  4. ФОТО. Как Англия выборола путёвку в финал на 90-й минуте
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 01:31 |
215
0

ФОТО. Как Англия выборола путёвку в финал на 90-й минуте

Сборная Англии одолела Нидерланды со счётом 2:1

11 июля 2024, 01:31 |
215
0
ФОТО. Как Англия выборола путёвку в финал на 90-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Встреча началась на быстрых скоростях. После перехвата Симонс добежал до штрафной соперников и пушечным ударом отправил мяч точно в девятку. Однако через 10 минут Кейн заработал пенальти и четким ударом реализовал 11-метровый удар.

Встреча шла к дополнительному времени, однако Уоткинс, который в последствии стал лучшим игроком матча, забил гол и вывел Англию вперёд.

В финале Евро-2024 Англия сыграет против сборной Испании. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

Чемпионат Европы 2024

Полуфинал. 10 июля, Дортмунд (Германия)

22:00. Нидерланды – Англия – 1:2

Голы: Хави Симонс, 7 – Кейн, 18 (пен), Уоткинс, 90+1.

ФОТО. Как Англия выборола путёвку в финал на 90-й минуте

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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