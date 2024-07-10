ШИРЕР: «Я не могу поверить в то, что что он все еще учится в школе»
Экс-игроки сборной Англии не сдерживали эмоции во время гола Ямала в ворота Франции
Экс-игроки сборной Англии Гари Линекер и Алан Ширер не сдерживали эмоции во время гола Ямала в ворота сборной Франции.
«Родилась суперзвезда. Это был самый важный момент матча, а возможно и всего турнира», – сказал Гари Линекер
«Это было в полуфинале чемпионата Европы! Я просто не могу поверить в его футбольный интеллект и тот факт, что он все еще учится в школе. Это сногсшибательно, но также и просто невероятно. Мы говорили о нем весь турнир и отмечали, насколько он молод. Сделать такое в таком возрасте – это просто невероятно», – добавил экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер.
Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее
Элина в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана