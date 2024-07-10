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  4. ШИРЕР: ​​​​​​​«Я не могу поверить в то, что что он все еще учится в школе»
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 21:07 | Обновлено 10 июля 2024, 21:17
1439
1

ШИРЕР: ​​​​​​​«Я не могу поверить в то, что что он все еще учится в школе»

Экс-игроки сборной Англии не сдерживали эмоции во время гола Ямала в ворота Франции

10 июля 2024, 21:07 | Обновлено 10 июля 2024, 21:17
1439
1
ШИРЕР: ​​​​​​​«Я не могу поверить в то, что что он все еще учится в школе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Экс-игроки сборной Англии Гари Линекер и Алан Ширер не сдерживали эмоции во время гола Ямала в ворота сборной Франции.

«Родилась суперзвезда. Это был самый важный момент матча, а возможно и всего турнира», – сказал Гари Линекер

«Это было в полуфинале чемпионата Европы! Я просто не могу поверить в его футбольный интеллект и тот факт, что он все еще учится в школе. Это сногсшибательно, но также и просто невероятно. Мы говорили о нем весь турнир и отмечали, насколько он молод. Сделать такое в таком возрасте – это просто невероятно», – добавил экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер.

Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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сборная Франции по футболу Евро-2024 Испания - Франция Ламин Ямал Гари Линекер Алан Ширер
Алексей Тиньков Источник: Daily Express
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Комментарии 1
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BUCH
Все змінюється... В той час , коли проходило моє дитинство, було велике бажання змінити багато речей, які на мою думку (хлопчика) були такими простими... Тепер через 20 років , це стає можливим ... Але зараз це норма, в мій час - це було апріорі не можливо!!!
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