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Чемпионат Европы
09 июля 2024, 23:59 | Обновлено 10 июля 2024, 00:22
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0

Определен первый финалист Евро-2024

Испания обыграла Францию и сыграет в решающем поединке чемпионата Европы

09 июля 2024, 23:59 | Обновлено 10 июля 2024, 00:22
552
0
Определен первый финалист Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июля состоялся первый полуфинальный матч на Евро-2024, которое проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Испании переиграла национальную команду Франции со счетом 2:1. Первыми вперед вышел французы благодаря голу Рандаля Коло Муани (9), но уже на 21-й и 25-й минутах испанцы забили и перевернули ход встречи. Забитыми мячами отметились Ламин Ямал (21) и Дани Ольмо (25).

В финале чемпионата Европы «Фурия Роха» сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии. Эти команды проведут очный поединок 10 июля в 22:00 в Дортмунде.

На своем пути к решающему поединку Испания ни разу не проиграла. На групповом этапе подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В 1/8 финала испанцы переиграли Грузию 4:1, а в четвертьфинале по итогам дополнительного времени одолели Германию 2:1.

Испания в 5-й раз в истории вышла в финал Евро и впервые с 2012 года. Тогда «Фурия Роха» выиграла титул. Больше финалов чемпионата Европы только у Германии – 6.

Сетка плей-офф Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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