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Чемпионат Европы
05 июля 2024, 23:50 |
117
0

Где смотреть онлайн четвертьфинал Евро-2024 Англия – Швейцария

Четвертьфинал состоится 6 июля, начало в 19:00

05 июля 2024, 23:50 |
117
0
Где смотреть онлайн четвертьфинал Евро-2024 Англия – Швейцария

6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе начнется четвертьфинал Евро-2024 между Англией и Швейцарией. В 1/8 финала Англия прошла Словакию, а Швейцария – Италию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча в полуфинале сыграет против Турции или Нидерландов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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