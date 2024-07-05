Чемпионат Европы05 июля 2024, 23:50 |
117
0
Где смотреть онлайн четвертьфинал Евро-2024 Англия – Швейцария
Четвертьфинал состоится 6 июля, начало в 19:00
05 июля 2024, 23:50 |
117
0
6 июля в 19:00 в Дюссельдорфе начнется четвертьфинал Евро-2024 между Англией и Швейцарией. В 1/8 финала Англия прошла Словакию, а Швейцария – Италию.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель матча в полуфинале сыграет против Турции или Нидерландов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2024, 00:02 0
Германия проиграла Испании и вылетела с ЧЕ
Футбол | 05 июля 2024, 16:30 15
Обе сборные могли бы сыграть в финале Евро, но кто-то из них покинет турнир после четвертьфинала
Теннис | 05.07.2024, 04:58
Футбол | 05.07.2024, 06:01
Футбол | 05.07.2024, 20:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2024, 04:18 1
05.07.2024, 07:23 10
04.07.2024, 19:45 19
05.07.2024, 22:10
04.07.2024, 10:27
05.07.2024, 16:46 13
04.07.2024, 07:01 4