25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

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Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).

Англия имеет 4 очка и уже вышла в плей-офф, Дания и Словения набрали по 2 пункта, Сербия замыкает таблицу с 1 баллом.

Дания – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)