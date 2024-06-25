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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:09 | Обновлено 25 июня 2024, 22:15
426
0

Дания – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Евро-2024

25 июня 2024, 22:09 | Обновлено 25 июня 2024, 22:15
426
0
Дания – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).

Англия имеет 4 очка и уже вышла в плей-офф, Дания и Словения набрали по 2 пункта, Сербия замыкает таблицу с 1 баллом.

Дания – Сербия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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