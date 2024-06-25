Чемпионат Европы25 июня 2024, 22:07 |
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Англия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С на Евро-2024
25 июня 2024, 22:07 |
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В немецком Кельне 25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.
Евро-2024. 3-й тур
Группа С. Кельн, 25 июня
Англия – Словения – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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