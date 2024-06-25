Англия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

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Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Евро-2024. 3-й тур

Группа С. Кельн, 25 июня

Англия – Словения – 0:0 (матч продолжается)

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Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция