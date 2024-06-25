Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 22:07 |
634
0

Англия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С на Евро-2024

25 июня 2024, 22:07 |
634
0
Англия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

Евро-2024. 3-й тур

Группа С. Кельн, 25 июня

Англия – Словения – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Англия – Словения. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Как главный неудачник Нидерландов установил исторический антирекорд
ВИДЕО. Слова Реброва перед ключевым матчем Евро Украина – Бельгия
Грузия – Португалия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
сборная Англии по футболу сборная Словении по футболу Англия - Словения видео голов и обзор Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Футбол | 25 июня 2024, 00:44 3
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина

Президент «Реала» поддержал украинского вратаря

Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Теннис | 25 июня 2024, 16:24 20
Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира
Свитолина в двухдневном матче в Германии проиграла экс-первой ракетке мира

Элина не сумела пройти Каролин Возняцки в Бад-Хомбурге

ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду
Футбол | 25.06.2024, 22:28
ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду
ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Футбол | 25.06.2024, 12:33
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
Футбол | 25.06.2024, 00:35
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов
Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов
23.06.2024, 22:29 20
Футбол
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
23.06.2024, 18:12 15
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 51
Футбол
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем