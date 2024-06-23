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  4. Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 16:56 |
694
0

Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата

Марк Ассиньор присоединится к черкасской команде

23 июня 2024, 16:56 |
694
0
Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Ассиньор

Черкасский ЛНЗ подпишет ганского нападающего словацкого «Железиарне Подбрезова» Марка Ассиньора, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, трансфер 23-летнего футболиста обойдется клубу в 180 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Марк Ассиньор провел 34 матча во всех внутрисловацких турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в сферу интерес ЛНЗ входит полузащитник Артур Авагимян.

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ чемпионат Словакии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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