Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата

Черкасский ЛНЗ подпишет ганского нападающего словацкого «Железиарне Подбрезова» Марка Ассиньора, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, трансфер 23-летнего футболиста обойдется клубу в 180 тысяч евро.

В сезоне 2023/24 Марк Ассиньор провел 34 матча во всех внутрисловацких турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в сферу интерес ЛНЗ входит полузащитник Артур Авагимян.