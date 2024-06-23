Украина. Премьер лига23 июня 2024, 16:56 |
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Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата
Марк Ассиньор присоединится к черкасской команде
23 июня 2024, 16:56 |
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Черкасский ЛНЗ подпишет ганского нападающего словацкого «Железиарне Подбрезова» Марка Ассиньора, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, трансфер 23-летнего футболиста обойдется клубу в 180 тысяч евро.
В сезоне 2023/24 Марк Ассиньор провел 34 матча во всех внутрисловацких турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что в сферу интерес ЛНЗ входит полузащитник Артур Авагимян.
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