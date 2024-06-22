Мбаппе сыграет против молодёжной команды из 4 дивизона Германии

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе проведёт товарищеский матч против молодёжной команды «Падеборна».

Как и в прошлый вторник, на следующий день после матча против Австрии, сборная Франции проведет товарищеский матч против резервной команды «Падерборна». На этот раз в субботу, после ничьи с Нидерландами. Матч пройдёт в формате двух таймов по 30 минут.

Четырнадцать других игроков сборной Франции пропустивших встречу против «оранжевых» также отправятся на матч против команды из 4-й немецкой лиги. Среди них также Килиан Мбаппе, который должен принять участие в этом товарищеском матче. Игра поможет ему лучше привыкнуть к его новой маске.

В пятницу, во время предматчевой разминки игрок «Реала» многократно выражал дискомфорт при надевании маски, особенно в области лба, где по его мнению, маска была недостаточно плотной. Это сразу же стало предметом обсуждения с одним из физиотерапевтов команды. Вероятно, товарищеский матч поможет выявить какие корректировки стоит внести, чтобы капитан оказался в наилучших условиях.

Звёздный нападающий сборной Франции пострадал от перелома носа в понедельник в матче против Австрии. Из-за этого повреждения игрок не участвовал в игре против Нидерландов в пятницу.