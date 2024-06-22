Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить за цветы девушке из россии
Михаил решил использовать фразу Виктора Януковича, которая уже стала мемом
23-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик чуть ли не впервые хоть как-то отреагировал на слухи о том, что состоит в отношениях с моделью из россии.
Мудрик опубликовал пост в своем Instagram после победы сборной Украины над Словакией на Евро-2024 (2:1).
«Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма. Вместе и до конца, команда», – подписал публикацию Михаил.
Один из болельщиков похвалил Михаила за игру против Словакии, но также и попросил пояснить за цветы, которые футболист, возможно, отправил своей девушке в ее день рождения:
«Конечно молодец, хорошо отыграл матч, но за цветы российским шл*****м поясни», – оставил комментарий фанат.
Мудрик решил ответить, но сделал это в оригинальном стиле, сославшись на фразу бывшего Президента Украины Виктора Януковича, которая уже стала мемом:
«Зайдешь ко мне отдельно, я тебе поясню», – ответил Михаил.
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