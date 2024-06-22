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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 00:45 | Обновлено 22 июня 2024, 01:41
3487
5

Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить за цветы девушке из россии

Михаил решил использовать фразу Виктора Януковича, которая уже стала мемом

22 июня 2024, 00:45 | Обновлено 22 июня 2024, 01:41
3487
5
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить за цветы девушке из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер сборной Украины Михаил Мудрик чуть ли не впервые хоть как-то отреагировал на слухи о том, что состоит в отношениях с моделью из россии.

Мудрик опубликовал пост в своем Instagram после победы сборной Украины над Словакией на Евро-2024 (2:1).

«Спасибо за поддержку! Особенно после первого тайма. Вместе и до конца, команда», – подписал публикацию Михаил.

Один из болельщиков похвалил Михаила за игру против Словакии, но также и попросил пояснить за цветы, которые футболист, возможно, отправил своей девушке в ее день рождения:

«Конечно молодец, хорошо отыграл матч, но за цветы российским шл*****м поясни», – оставил комментарий фанат.

Мудрик решил ответить, но сделал это в оригинальном стиле, сославшись на фразу бывшего Президента Украины Виктора Януковича, которая уже стала мемом:

«Зайдешь ко мне отдельно, я тебе поясню», – ответил Михаил.

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Виктор Янукович (труп) фанаты болельщики Михаил Мудрик lifestyle сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Словакии по футболу Словакия - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Richard Lewis
Ну воно на тій свмій кафедрі «школи життя» у проффесора і захищалось 
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+5
Сергій Іващенко
А Міша впевнений шо здюжає цього хлопака? 🤣
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+1
turist86
Ні фіга собі, як у гравців збірної багато вільного часу - все читати, постити, коментувати. Краще повністю зосередитись на підготовці до Бельгії
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+1
tolya nosyk
Щось всі такі чуттєві та душні стали, лізуть чомусь в особисте життя футболістів, краще подякуйте людям які своє здоровья там залишають щоб вас трішки повеселити
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0
Saar
Кончений мурчик
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-1
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