Турция – Португалия – 0:3. Текстовая трансляция матча. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024
В субботу, 22 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Турции и Португалии. Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Сборные Турции и Португалии провели между собой 9 очных поединков.
Турки победили в двух матчах, а португальцы – в семи. Ни одна встреча команд не принесла мирного исхода. Мячи – 19:9 в пользу Португалии.
В последний раз Турция и Португалия встречались в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре. Тогда со счетом 3:1 выиграли португальцы и получили право сыграть в финале отбора, где выбили из борьбы команду Северной Македонии (2:0).
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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