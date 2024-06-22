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Евро
Турция
22.06.2024 19:00 – 66 0 : 3
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
22 июня 2024, 18:55 | Обновлено 22 июня 2024, 20:22
6577
9

Турция – Португалия – 0:3. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

22 июня 2024, 18:55 | Обновлено 22 июня 2024, 20:22
6577
9
Турция – Португалия – 0:3. Текстовая трансляция матча. LIVE

В субботу, 22 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F между сборными Турции и Португалии. Поединок пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Сборные Турции и Португалии провели между собой 9 очных поединков.

Турки победили в двух матчах, а португальцы – в семи. Ни одна встреча команд не принесла мирного исхода. Мячи – 19:9 в пользу Португалии.

В последний раз Турция и Португалия встречались в квалификации чемпионата мира 2022 в Катаре. Тогда со счетом 3:1 выиграли португальцы и получили право сыграть в финале отбора, где выбили из борьбы команду Северной Македонии (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 9
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Перець
Турки всьо, Португалію з перемогою 
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+2
sres2016
Тут для мене єдина інтрига залишилась: чи заб'є Кріш
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+1
pavlop
Взагалі не розумію навіщо пас назад віддавати якщо на тебе не тиснуть. Скілки вже на цьому чемпіонаті таких голів було: перший від румунів нам, гол шотландцям від швейцарців. Але цей звичайно найкращій, він навіть не дивився куди пас віддає.
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+1
Сseresznye
Без шансов!
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+1
Сseresznye
Турки совсем затурканые.   Такого  авто я давно не видел
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0
Lion
Вот это автогол...
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0
Сseresznye
Хотелось бы 0:3 в первом тайме, потому что потом у нас отключка)
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0
Remark
Ставка: Португалія ІТБ 1 та ТБ2 загальний в матчі.
Прогноз: Португалія має забивати двушку.
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0
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