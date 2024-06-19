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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 19:01 | Обновлено 19 июня 2024, 19:34
1343
0

Германия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура Евро-2024

19 июня 2024, 19:01 | Обновлено 19 июня 2024, 19:34
1343
0
Германия – Венгрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 проходит матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 1:0 (идет первый тайм)
Гол: Мусиала (22)

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

Гол Мусиалы

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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