В среду, 19 июня, в 19:00 проходит матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 1:0 (идет первый тайм)

Гол: Мусиала (22)

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

Гол Мусиалы