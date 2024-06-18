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Евро
Турция
18.06.2024 19:00 – 28 1 : 0
Грузия
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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 18:57 | Обновлено 18 июня 2024, 19:29
2131
6

Турция – Грузия – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Евро-2024

18 июня 2024, 18:57 | Обновлено 18 июня 2024, 19:29
2131
6
Турция – Грузия – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Во вторник, 18 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F, в котором отношения выяснят команды Турции и Грузии.

Поединок состоится в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На уровне национальных сборных соперники встречались 4 раза. Это были два поединка отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года и два товарищеских матча. У Турции две победы 5:2 и 3:1, один раз выиграла Грузия (1:0) и еще одна встреча завершилась вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 6
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Oleg Dykyy
Дивлячись усі ігри, розумієш, що наші взагалі не грали. Це була якась пародія на футбол. Таке враження, що проти румун грав Ліхтенштейн
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+1
Лига
Наверное худшая игра из всех команд евро в первом туре будет у нашей сборной, да игры то и не какой и не было против цыган ,пародия на игру в футбол 
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+1
Harun Bakircioğlu
Турки правильно играют против автобуса, лупят по воротам по чем зря. Много игроков с поставленным ударом, вот и залетело. 
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0
Первый Среди Равных
Цитаішвілі думає: я правильну збірну обрав.
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0
Harun Bakircioğlu
У грузинов уже больше моментов чем у нас было за всю игру
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0
Harun Bakircioğlu
Резво начали
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0
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