Во вторник, 18 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе F, в котором отношения выяснят команды Турции и Грузии.

Поединок состоится в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На уровне национальных сборных соперники встречались 4 раза. Это были два поединка отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года и два товарищеских матча. У Турции две победы 5:2 и 3:1, один раз выиграла Грузия (1:0) и еще одна встреча завершилась вничью 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Турция – Грузия, за которой можно следить в украинской версии сайта.