14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

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На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

Германия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 10 мин.

ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.

ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)