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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 23:15 | Обновлено 14 июня 2024, 23:19
3086
0

Германия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

14 июня 2024, 23:15 | Обновлено 14 июня 2024, 23:19
3086
0
Германия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене проходит матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

Германия – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 10 мин.

ГОЛ! 2:0. Джамал Мусиала, 19 мин.

ГОЛ! 3:0. Кай Хаверц, 45+1 мин (пен)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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