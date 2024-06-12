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  4. Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Миколенко
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 13:14 |
2997
0

Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Миколенко

Главный тренер «Звягеля» считает, что есть игроки, которые могут достойно заменить Виталия

12 июня 2024, 13:14 |
2997
0
Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Главный тренер «Звягеля» и бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить левого защитника Виталия Миколенко в составе национальной команды на Евро-2024.

– Вчера снова травмировался Миколенко, насколько критической может быть его потеря и кто может его лучше всего заменить?

– Есть Николай Матвиенко, есть Александр Зинченко. Есть универсальные футболисты, которые могут сыграть на этой позиции и достойно заменить Виталия. Если действительно Миколенко не сыграет, то это однозначно потеря – он очень качественно отрабатывает и в защите, и хорошо поддерживает атаку.

Напомним, в первом тайме матча против Молдовы Виталий Миколенко получил травму, из-за чего был заменен еще до перерыва.

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Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Вторая лига Украины Евро-2024 Звягель Виталий Миколенко Николай Матвиенко Александр Зинченко травма
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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