Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Миколенко
Главный тренер «Звягеля» считает, что есть игроки, которые могут достойно заменить Виталия
Главный тренер «Звягеля» и бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить левого защитника Виталия Миколенко в составе национальной команды на Евро-2024.
– Вчера снова травмировался Миколенко, насколько критической может быть его потеря и кто может его лучше всего заменить?
– Есть Николай Матвиенко, есть Александр Зинченко. Есть универсальные футболисты, которые могут сыграть на этой позиции и достойно заменить Виталия. Если действительно Миколенко не сыграет, то это однозначно потеря – он очень качественно отрабатывает и в защите, и хорошо поддерживает атаку.
Напомним, в первом тайме матча против Молдовы Виталий Миколенко получил травму, из-за чего был заменен еще до перерыва.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Шерифа» высоко оценил игру Николая Шапаренко
Артем согласился перейти в «Атлетико»