Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Миколенко

Главный тренер «Звягеля» и бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить левого защитника Виталия Миколенко в составе национальной команды на Евро-2024.

– Вчера снова травмировался Миколенко, насколько критической может быть его потеря и кто может его лучше всего заменить?

– Есть Николай Матвиенко, есть Александр Зинченко. Есть универсальные футболисты, которые могут сыграть на этой позиции и достойно заменить Виталия. Если действительно Миколенко не сыграет, то это однозначно потеря – он очень качественно отрабатывает и в защите, и хорошо поддерживает атаку.

Напомним, в первом тайме матча против Молдовы Виталий Миколенко получил травму, из-за чего был заменен еще до перерыва.