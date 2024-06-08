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Товарищеские матчи
Чехия
07.06.2024 18:30 – FT 7 : 1
Мальта
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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 10:23 | Обновлено 08 июня 2024, 10:56
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0

Чехия – Мальта – 7:1.Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Австрии

08 июня 2024, 10:23 | Обновлено 08 июня 2024, 10:56
14
0
Чехия – Мальта – 7:1.Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в городе Грёдиг, Австрия товарищеский матч провели сборные Чехии и Мальты (7:1).

Сборная Чехии ведет подготовку к Евро-2024.

Товарищеский матч

Гредиг (Австрия), 7 июня

Чехия – Мальта – 7:1

Голы: Барак, 6 (пен), Хитил, 44, 57, Д.Юрашек, 47, Лингр, 71, М.Юрашек, 85, Черны, 89 – П.Мбонг, 59.

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Юрасек (Чехия).
84’
Джозеф Мбонг (Мальта) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ондржей Лингр (Чехия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Мбонг (Мальта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонин Барак (Чехия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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