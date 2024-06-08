Товарищеские матчи
Чемпионат Европы08 июня 2024, 10:23 | Обновлено 08 июня 2024, 10:56
14
0
Чехия – Мальта – 7:1.Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Австрии
08 июня 2024, 10:23 | Обновлено 08 июня 2024, 10:56
14
0
7 июня в городе Грёдиг, Австрия товарищеский матч провели сборные Чехии и Мальты (7:1).
Сборная Чехии ведет подготовку к Евро-2024.
Товарищеский матч
Гредиг (Австрия), 7 июня
Чехия – Мальта – 7:1
Голы: Барак, 6 (пен), Хитил, 44, 57, Д.Юрашек, 47, Лингр, 71, М.Юрашек, 85, Черны, 89 – П.Мбонг, 59.
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Чехия).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Юрасек (Чехия).
84’
Джозеф Мбонг (Мальта) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ондржей Лингр (Чехия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Мбонг (Мальта).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Моймир Хитил (Чехия).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Антонин Барак (Чехия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 июня 2024, 12:54 1
Американец – о поединке за абсолют в хэвивейте
Футбол | 07 июня 2024, 20:45 12
Товарищеский матч пройдет 7 июня в 21:45 в Варшаве, столице Польши
Футбол | 08.06.2024, 07:01
Бокс | 08.06.2024, 08:33
Футбол | 08.06.2024, 03:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.06.2024, 18:44 13
06.06.2024, 23:40
07.06.2024, 16:05 1
07.06.2024, 12:52 1
07.06.2024, 23:39 147
06.06.2024, 19:26 18
07.06.2024, 13:25 11
06.06.2024, 12:41