Товарищеские матчи
Чемпионат Европы08 июня 2024, 10:50 | Обновлено 08 июня 2024, 11:11
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Шотландия – Финляндия – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Глазго
08 июня 2024, 10:50 | Обновлено 08 июня 2024, 11:11
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7 июня в Глазго товарищеский матч провели сборные Шотландии и Финляндии (2:2).
Сборная Шотландии ведет подготовку к финальному раунду Евро-2024.
Товарищеский матч
Глазго, 7 июня
Шотландия – Финляндия – 2:2
Голы: Хосканен, 54 (автогол), Шенкленд, 58 – Каллман, 72, Антман, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливер Антман (Финляндия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Бенджамин Келлман (Финляндия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Артту Хосконен (Финляндия).
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