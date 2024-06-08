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Товарищеские матчи
Шотландия
07.06.2024 21:45 – FT 2 : 2
Финляндия
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Чемпионат Европы
08 июня 2024, 10:50 | Обновлено 08 июня 2024, 11:11
98
0

Шотландия – Финляндия – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Глазго

08 июня 2024, 10:50 | Обновлено 08 июня 2024, 11:11
98
0
Шотландия – Финляндия – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Глазго товарищеский матч провели сборные Шотландии и Финляндии (2:2).

Сборная Шотландии ведет подготовку к финальному раунду Евро-2024.

Товарищеский матч

Глазго, 7 июня

Шотландия – Финляндия – 2:2

Голы: Хосканен, 54 (автогол), Шенкленд, 58 – Каллман, 72, Антман, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливер Антман (Финляндия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Бенджамин Келлман (Финляндия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лоуренс Шанклэнд (Шотландия).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Артту Хосконен (Финляндия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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