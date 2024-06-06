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Молодежные турниры
06 июня 2024, 16:12 | Обновлено 06 июня 2024, 16:16
12
0

Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура турнира Мориса Ревелло

06 июня 2024, 16:12 | Обновлено 06 июня 2024, 16:16
12
0
Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

6 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а Италия U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 (4:3).

Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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