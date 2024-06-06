Молодежные турниры06 июня 2024, 16:12 | Обновлено 06 июня 2024, 16:16
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Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура турнира Мориса Ревелло
06 июня 2024, 16:12 | Обновлено 06 июня 2024, 16:16
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6 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.
Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Италия U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а Италия U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 (4:3).
Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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