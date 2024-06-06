6 июня в 16:00 состоится матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло.

Во Франции сыграют сборные Украины U-23 и Италия U-21.

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Команда Руслана Ротаня стартовала в турнире с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а Италия U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 (4:3).

Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)