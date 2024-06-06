Рух за серьезные деньги приобрел нападающего молодежной сборной Украины
Игорь Краснопир продолжит карьеру во львовском клубе
Львовский «Рух» подписал нападающего киевской «Оболони» Игоря Краснопира, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, «желто-черные» интересовались 21-летним футболистом еще зимой, но тогда «пивовары» не хотели отпускать своего игрока и установили на него ценник в размере 500 тысяч долларов. Теперь клубам удалось договориться.
В этом сезоне Игорь Краснопир провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Рух» продлит контракт с главным тренером Виталием Пономаревым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите 7 июня в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Варшаве
Украинец заявил, что уважает Тайсона несмотря на его поведение