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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 13:13 | Обновлено 06 июня 2024, 13:14
2319
0

Рух за серьезные деньги приобрел нападающего молодежной сборной Украины

Игорь Краснопир продолжит карьеру во львовском клубе

06 июня 2024, 13:13 | Обновлено 06 июня 2024, 13:14
2319
0
Рух за серьезные деньги приобрел нападающего молодежной сборной Украины
УАФ. Игорь Краснопир

Львовский «Рух» подписал нападающего киевской «Оболони» Игоря Краснопира, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, «желто-черные» интересовались 21-летним футболистом еще зимой, но тогда «пивовары» не хотели отпускать своего игрока и установили на него ценник в размере 500 тысяч долларов. Теперь клубам удалось договориться.

В этом сезоне Игорь Краснопир провел 29 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Рух» продлит контракт с главным тренером Виталием Пономаревым.

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Игорь Краснопир Рух Львов Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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