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05 июня 2024, 11:05 |
521
0

Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона. Есть ли в списке Лунин?

ESPN поделился интересным рейтингом

05 июня 2024, 11:05 |
521
0
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона. Есть ли в списке Лунин?
Sky Sports. Алиссон и Эдерсон

Известный портал ESPN поделился рейтингом лучших вратарей сезона 2023/24.

Первое место в списке занял вратарь «Ливерпуля» Алиссон, который в 32 матчах пропустил 32 гола и 11 раз отыграл на ноль. Второе место ESPN отдал аргентинскому голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, который сыграл за «вилланов» 47 матчей, пропустил 61 гол и 15 раз сохранил ворота на замке.

В топ-3 также вошел Эдерсон из «Манчестер Сити». Бразилец провел за «горожан» в этом сезоне 43 матча, пропустил 34 гола и 16 раз отыграл на ноль.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин в десятку лучших не попал.

Ранее был обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов.

Рейтинг лучших вратарей сезона 2023/24 от ESPN

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Эмилиано Мартинес Алиссон Эдерсон Андрей Лунин рейтинг ESPN
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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