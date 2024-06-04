Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:2. Видео голов и обзор матча. LIVE
Товарищеские матчи
Индонезия U20
04.06.2024 19:00 – перерыв 0 : 2
УКРАИНА U23
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
04 июня 2024, 19:55 |
2672
2

Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:2. Видео голов и обзор матча. LIVE

Смотрите видеобзор матча 1-го тура турнира Мориса Ревелло во Франции

04 июня 2024, 19:55 |
2672
2
Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:2. Видео голов и обзор матча. LIVE
УАФ

4 июня в 19.00 сборная Украины U-23 начинает выступления на международном турнире Мориса Ревелло во Франции поединком с командой Индонезии U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С 31 мая по 17 июня сборная Украины U-23, готовясь к Олимпийским играм 2024, проводит учебно-тренировочный сбор и принимает участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции.

Украинская команда в начале июня прибыла в Марсель, где проходят соревнования. По разным причинам состав сборной Украины U-23 обновился, и на турнире тренерский штаб Руслана Ротаня может рассчитывать на 26 исполнителей.

Индонезия U-20 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)

0:1. Геннадий Синчук, 9 мин.

0:2. Николай Михайленко, 30 мин.

Видеозапись матча

Стартовый состав сборной Украины U-23

Украина: Нещерет – Крупский, Павлюк, Михавко, Драмбаев – Синчук, Сигеев, Кучерявый, Михайленко, Волошин – Брагару

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (УКРАИНА U23).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Hennadii Synchuk (УКРАИНА U23).
По теме:
ВИДЕО. Михайленко удвоил перевес Украины U-23 в матче с Индонезией U-20
ВИДЕО. Синчук вывел Украину U-23 вперед в матче с Индонезией U-20
Состав олимпийской сборной Украины на матч международного турнира
Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло Индонезия - Украина видео голов и обзор Геннадий Синчук
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 03 июня 2024, 19:44 1
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024

3 июня состоялись поединки 4-го раунда французского мейджора в нижней части сетки

ОФИЦИАЛЬНО. Миланский Интер получил нового президента
Футбол | 04 июня 2024, 19:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Миланский Интер получил нового президента
ОФИЦИАЛЬНО. Миланский Интер получил нового президента

Клуб возглавил Джузеппе Маротта

Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Футбол | 04.06.2024, 07:24
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Футбол | 03.06.2024, 22:40
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Футбол | 04.06.2024, 17:38
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fedd1979
Мда... Так грати з індонезійськими дітьми... Що на Олімпіаді робити?
Ответить
0
Ostap Sweet Cherry
Драмбаев - Синчук 1:0
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
03.06.2024, 07:30 2
Бокс
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 10
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
04.06.2024, 03:05
Теннис
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
04.06.2024, 08:21 5
Футбол
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
Чжан Чжилей прокомментировал досрочную победу над Уайлдером
02.06.2024, 18:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем